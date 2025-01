FAF divulga arbitragem para 2ª rodada do Alagoano; confira

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou, na tarde desta terça-feira (14), a relação de arbitragem para a segunda rodada do Campeonato Alagoano, que ocorre neste meio de semana.

Confira abaixo:

Murici x Coruripe (quarta-feira, às 20h, no José Gomes da Costa)

Árbitro principal: Wiomar Santana de Oliveira (CBF)

Assistente 1: Wellington Thiago de Almeida (CBF)

Assistente 2: Geovânio de Almeida Santos (FAF)

Quarto árbitro: Massau Claudino do Nascimento (FAF)

ASA x CRB (quinta-feira, às 20h, no Coaracy da Mata Fonseca)

Árbitro principal: Rafael Carlos Salgueiro (CBF)

Assistente 1: Maxwell Rocha Silva (CBF)

Assistente 2: Widcir Santana de Oliveira (CBF)

Quarto árbitro: Carlos Vitor Oliveira Alves (FAF)

CSE x Penedense (quinta-feira, às 20h, no Juca Sampaio)

Árbitro principal: José Jaini Oliveira Bispo (CBF)

Assistente 1: Ruan Luiz de Barros (CBF)

Assistente 2: Genilson Firmino da Silva (FAF)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (FAF)

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.