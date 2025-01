Fátima, sempre uma inspiração

Quando provei a Brasileira de dona Fátima, havia algo especial. A textura delicada e doce, feita à base de farinha de trigo, coco ralado e açúcar, era simplesmente inesquecível ao paladar. Mas o que tornava o doce único era o amor de mãe presente na receita. Dona Fátima será sempre inesquecível. No sábado, 11 de janeiro, a alagoana, mãe da confeitaria Sandy Farias, nos deixou. Mas sua doçura será eterna.

Receber essa notícia foi doloroso. A última vez que a encontrei foi em um evento, onde dona Fátima, na plateia, assistia à aula-show de Sandy com um olhar apaixonado, cheia de orgulho pela trajetória de sua filha — de filha a empresária de sucesso.

Um dos doces que mais amo da Le Brulé é a Brasileira, uma receita criada por dona Fátima. Inclusive, Sandy compartilhou essa receita para a conclusão do curso técnico de gastronomia do Senac. O diferencial da Brasileira está na calda de açúcar que a torna ainda mais delicada e, claro, irresistivelmente saborosa.

Nide

Dona Fátima, carinhosamente conhecida como Tia Fátima, era assistente social e sempre trabalhou fora de casa. Ainda assim, encontrava tempo para se dedicar à cozinha, preparando delícias para suas filhas. “Até hoje, algumas amigas comentam que sentem saudades dos tempos de escola, quando as reuniões eram recheadas com os sabores da torta de limão e das Brasileiras da minha mãe”, recorda Sandy.

As despedidas são amargas, difíceis de acreditar e aceitar. Mas fazem parte do ciclo da vida. Dona Fátima deixou um legado bonito, plantou sementes e adoçou nossas vidas com a melhor Brasileira de Alagoas. Afinal, amor de mãe é eterno.

À Sandy Farias e à sua família, envio meu abraço mais sincero e afetuoso.

FÁTIMA, PRESENTE.