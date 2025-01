Filho de vereador é encontrado morto com a cabeça enterrada em manguezal, em São Miguel dos Milagres

O corpo de Anderson Eduardo Taveiros dos Santos, de 41 anos, foi encontrado com a cabeça enterrada em um manguezal, no povoado Bom Deus, em São Miguel dos Milagres, nesta sexta-feira (17). De acordo com informações iniciais, ele seria filho de um vereador da cidade.

Imagens encaminhadas ao TNH1 mostram que a vítima foi encontrada com a cabeça e parte do corpo submersos na lama, enquanto as pernas ficaram em cima de uma ponte. As imagens são fortes e a reportagem optou por não divulgá-las.

Segundo os familiares, Anderson Eduardo Taveiros, que era casado e pai de dois filhos, estava desaparecido desde essa quinta-feira (16). Nas redes sociais, amigos da vítima se despediram e lamentaram o ocorrido.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas até o local e isolaram a área para a chegada dos peritos. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.