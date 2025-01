Garland divulga publicamente relatório do conselho especial sobre Trump e a subversão eleitoral de 2020

CNN

O procurador-geral Merrick Garland divulgou publicamente na manhã de terça-feira o relatório do procurador especial Jack Smith sobre sua investigação sobre Donald Trump e os esforços para anular as eleições de 2020, depois que uma decisão judicial que bloqueava sua divulgação expirou à meia-noite.

O relatório de mais de 130 páginas, que foi submetido ao Congresso, descreve em extensos – embora em grande parte já conhecidos – detalhes como Trump tentou anular as eleições de 2020. A equipe de Smith afirma em termos inequívocos que acreditava que Trump tentou criminosamente subverter a vontade do povo e anular os resultados eleitorais.

“Conforme estabelecido nas acusações originais e substitutas, quando ficou claro que o Sr. Trump havia perdido a eleição e que os meios legais de contestar os resultados eleitorais falharam, ele recorreu a uma série de esforços criminosos para manter o poder”, diz o relatório. estados.

A divulgação marca a palavra oficial final do procurador especial sobre a sua investigação de 6 de janeiro de 2021 e as ações de Trump e dos seus associados antes disso para interferir na transferência pacífica de poder.

O relatório contém uma recitação factual das tentativas de Trump de anular as eleições de 2020, incluindo a sua “pressão sobre as autoridades estaduais”, o “plano eleitoral fraudulento”, a sua “pressão sobre o vice-presidente” Mike Pence, e uma secção sobre como os apoiantes de Trump atacaram no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro. Essencialmente, reflete a histórica acusação de subversão eleitoral federal que Smith apresentou contra Trump em 2023, reformulada em 2024 após a imunidade da Suprema Corte decisão e, finalmente, retirou-se após a vitória de Trump nas eleições de novembro.

“Até Trump obstruí-lo, este processo democrático funcionou de forma pacífica e ordenada durante mais de 130 anos”, escreveu Smith, referindo-se à certificação dos resultados do Colégio Eleitoral pelo Congresso, ao abrigo da Lei de Contagem Eleitoral de 1887.

Smith apresentou quatro acusações contra Trump na investigação eleitoral de 2020. Mas o caso sofreu reveses que culminaram com a decisão de imunidade presidencial do Supremo Tribunal no Verão passado, que estabeleceu um padrão muito elevado para processar um antigo presidente pela sua conduta no cargo. O procurador especial abandonou totalmente o caso contra Trump depois que os eleitores decidiram devolvê-lo à Casa Branca em novembro.

A transmissão das conclusões de Smith em 6 de janeiro ocorreu depois que o presidente eleito e seus aliados não conseguiram impedir o departamento de divulgá-las. As suas manobras judiciais, no entanto, atrasaram a sua divulgação à medida que o relógio avança em direção à inauguração, em 20 de janeiro, bem como alteraram os planos do departamento de divulgar o volume dois do relatório, que cobre a investigação de documentos confidenciais.

Garland não pretende divulgar publicamente essa parte do relatório, mas planejou permitir que um grupo muito pequeno de legisladores o visse a portas fechadas. A juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, no entanto, estendeu uma ordem que o impede de compartilhar esse volume com qualquer pessoa fora do departamento. Uma audiência sobre o assunto está marcada para o final desta semana.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

