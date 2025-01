Gisele Bündchen continua a deixar Tom Brady louco com a revelação surpresa da nova barriga

Gisele Bündchen deixou cair um dos o momentos bombásticos de 2024 quando, em outubro, ela anunciou que estava grávida de seu terceiro filho. O pai da criança é Bündchenex-treinador de jiu jitsu, Joaquim Valentee o anúncio atingiu o ex de Bundchen Tom Brady como um raio.

Brady e Bundchen se divorciaram em outubro de 2022e a confirmação de sua terceira gravidez, dois anos depois, ocorreu no meio do novo capítulo de Brady como locutora e co-proprietária do NFLde Invasores de Las Vegas. E as últimas fotos de Bundchen em meio à gravidez avançada certamente farão o ex-zagueiro superstar se sentir de alguma forma.

Bündchen se exibe durante um passeio público

Bundchen na segunda-feira saiu de sua casa em Miami para levar seus cachorros para passear – e ao fazer isso, ela exibiu com orgulho sua barriga, que cresceu desde que ela anunciou sua gravidez em uma declaração surpresa em outubro. O anúncio pegou Brady de surpresa; embora divorciados, os dois ainda dividem a custódia dos filhos Benjamin e Viviane.

Nas novas fotos, Bundchen parece alegre e confiante sob o sol da Flóridavestindo um boné de beisebol, leggings pretas e uma camisa branca de mangas compridas. Bündchen e Valente revelaram a sua alegria com a expansão iminente da família – embora fontes próximas do casal tenham confirmado que a gravidez foi “inesperada”.

Enquanto isso, Brady se prepara para enfrentar os elementos em uma viagem de fim de semana para Detroitonde ele fornecerá comentários coloridos para Fox Esportes durante o jogo de playoff da rodada divisional da NFC de sábado entre o Leões e o Comandantes de Washington. Mas em InstagramBrady revelou na semana passada que seu 2024 não foi nada ruim – ele até “esnobou” Bundchen descaradamente em uma colagem de fotos e legenda resultante que exibia Benjamin, Vivian e outro filho Jackcom quem Brady foi pai Bridget Moynahan.

“Nenhum ano é exatamente como queremos, mas quando penso em 2024, não poderia ter imaginado nada melhor”, disse o sete vezes Super Bowl campeão escreveu.