Governador em exercício Marcelo Victor visita Penedo durante festejos de Bom Jesus dos Navegantes

O deputado estadual e governador de Alagoas em exercício, Marcelo Victor, esteve em Penedo neste domingo, 12, cidade em festa por causa da 141ª edição dos festejos alusivos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

Recepcionado pelo Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais e vereadores, Marcelo Victor conheceu a capela da Santa Cruz, onde a imagem original do santo protetor dos ribeirinhos é mantida no altar.

“Hoje estive em Penedo, uma cidade tão importante para Alagoas por sua história e cultura. Ao lado do prefeito Ronaldo Lopes, vivenciei a fé e a devoção do povo na bela celebração do Bom Jesus dos Navegantes. Uma festa emocionante! Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou Marcelo Victor em sua rede social.

A agenda informal também foi acompanhada pelo deputado federal Luciano Amaral, sendo a comitiva recebida pelo Padre Samuel Ventura, representante da Diocese de Penedo.

Fotos Thiago Sampaio