há risco de CRB e CSA não estrearem no Rei Pelé?

A Copa do Nordeste 2025 teve a tabela divulgada na última quinta-feira (16). Enquanto boa parte dos torcedores já se programam para as estreias dos clubes, as torcidas de CRB e CSA se preocuparam. Isso porque um dos laudos técnicos do Rei Pelé ainda não foi entregue à CBF.

O Marujo e o Regatas vão estrear em casa no Nordestão na próxima terça (21) e quarta-feira (22), respectivamente. No entanto, as partidas só serão mantidas com a presença das torcidas se os laudos técnicos forem entregues à confederação em até 72h antes dos jogos.

Caso não haja o envio da documentação solicitada, a CBF avisa que poderá alterar os locais e as datas das partidas, ou determinar que sejam realizadas com os portões fechados.

O que diz a Selaj?

O TNH1 procurou a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj). À reportagem, a secretaria informou que o laudo de engenharia está em processo de atualização, mas que será entregue à CBF assim que finalizado.

Segundo a Selaj, a situação não preocupa e os jogos de CRB e CSA devem ser mantidos no Rei Pelé com os portões abertos.

Na terça-feira (21), o Azulão recebe o Confiança, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Galo encara o Vitória, também às 21h30.