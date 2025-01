Harry e Meghan acusados ​​de encenar vídeo deles ajudando vítimas de incêndios florestais

O Príncipe Harry e Meghan Markle entraram recentemente em ação em meio aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles, provocando reações diversas do público e da mídia. O casal, que normalmente reside a 145 quilômetros ao norte de Los Angeles, dirigiu-se a Pasadena na última sexta-feira para ajudar nos esforços de socorro ao incêndio em Eaton.

Em parceria com o prefeito Victor Gordo e equipes de emergência locais, eles visitaram evacuados no Centro de Convençõesoferecendo conforto e distribuindo provisões. Meghan, usando um boné de Los Angeles, foi capturado em vídeos abraçando evacuados ao lado de Harrymostrando sua presença compassiva durante a crise.

Príncipe Harry e Meghan Markle oferecem apoio aos evacuados do incêndio florestal em Pasadena

O prefeito Victor Gordo elogiou o envolvimento deles, afirmando: “Esta é a segunda visita deles hoje. Estivemos aqui hoje cedo e eles estavam servindo comida anonimamente. Ninguém sabia que eles estavam servindo comida, com máscaras. Eles não vieram aqui para publicidade. Eles vieram aqui para trabalhar.” Ele explicou ainda que o casal agradeceu pessoalmente aos socorristas e visitou as famílias afetadas para testemunhar os danos em primeira mão.

Mãos que ajudam ou conhecimento de mídia?

No entanto, nem todas as respostas foram positivas. A especulação online surgiu rapidamente, com alguns questionando a autenticidade de sua visita. Um vídeo mostrando Meghan abraçando uma mulher gerou escrutínio, com um comentarista online afirmando: “A garota que Meghan estava abraçando está saindo com eles, então ela claramente é da equipe.”

Outra crítica notou a presença de um fotógrafo do TMZ em área restrita, acusando o casal de orquestrar um golpe publicitário: “Então você dá uma olhada e vê que o fotógrafo do TMZ teve permissão para segui-los até a área fechada de segurança, para obter as imagens necessárias. Abutres de publicidade.”

Somando-se à reação, a atriz Justine Bateman rotulou o casal de “turistas de desastre” nas redes sociais, escrevendo, “Meghan Markle e Harry não são melhores que caçadores de ambulâncias. Que ‘oportunidade fotográfica’ repulsiva eles conseguiram. Eles estão ‘percorrendo o dano’? Eles são políticos agora? Eles não moram aqui; eles são turistas. Turistas de desastre.“

Apesar das críticas, Harry e Meghan as contribuições incluíram doações de roupas e itens infantis para as pessoas afetadas pelos incêndios. Eles também emitiram um sincero apelo à ação através do seu site oficial, instando as pessoas a apoiarem os evacuados e as famílias afetadas. “Se um amigo, ente querido ou animal de estimação precisar evacuar e você puder oferecer a eles um refúgio seguro em sua casa, faça isso.”, encorajaram. O casal enfatizou verificar os vizinhos vulneráveis ​​​​e doar itens essenciais, como roupas e brinquedos.