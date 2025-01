Harry e Meghan chamam os comentários de Justine Bateman de ‘ofensivos’ depois de ajudar as vítimas dos incêndios florestais em Los Angeles

Meghan Markle e Príncipe Harry encontraram-se no centro da controvérsia depois de se esforçarem para ajudar as vítimas dos devastadores incêndios florestais de Los Angeles. O casal foi fotografado distribuindo alimentos e suprimentos fora do Centro de Convenções de Pasadena na última sexta-feiraato que atraiu críticas da atriz Justine Batemanque os rotulou “turistas de desastre.”

Bateman, conhecida por seu papel em Laços familiaresrecorreu ao X (antigo Twitter) para expressar sua desaprovação, escrevendo: “Que ‘oportunidade fotográfica’ repulsiva eles conseguiram. Eles estão ‘percorrendo o dano’? Eles são políticos agora?“Ela também acrescentou:”Eles não moram aqui; eles são turistas. Turistas de desastre. #PalisadesFire.”

Príncipe Harry e Meghan Markle oferecem apoio aos evacuados do incêndio florestal em Pasadena

O duque e a duquesa de Sussex supostamente considera os comentários de Bateman ofensivos. Uma fonte próxima ao casal disse ao Page Six: “É ofensivo para Meghan e Harry que alguém pense que esta é apenas uma oportunidade para fotos.” A fonte enfatizou que seu envolvimento vai muito além das aparições públicas e destacou sua ligação pessoal com a área. “Meghan nasceu e foi criada em Los Angeles, então este é, e sempre será, o lar dela“, explicou a fonte.

A fonte também compartilhou que Markle, 43, e o Príncipe Harry, 40, têm contribuído ativamente para os esforços de socorro. Eles doaram dinheiro e itens essenciais, além de dedicarem um tempo significativo ao voluntariado.

A controvérsia surge quando Sussex ajuda as vítimas do incêndio florestal em Los Angeles

“Eles também dedicaram inúmeras horas ao voluntariado, muito antes mesmo de a mídia saber de seu envolvimento.“, acrescentou a fonte. Apesar de viver aproximadamente 90 milhas ao norte de Los Angeles, o compromisso do casal em ajudar as vítimas do incêndio florestal é profundamente pessoal.”O seu coração está completamente partido por todas as vidas que foram perdidas e por aqueles cujas casas foram destruídas nestes incêndios.”, disse a fonte sobre Markle.

As críticas surgem no momento em que Los Angeles enfrenta um dos maiores surtos de incêndios florestais da história recente. Entre os incêndios estão o Palisades Fire e o Eaton Fire, que deslocou mais de 150.000 pessoas e queimou mais de 40.000 acres de terra. Embora alguns vejam os esforços de Harry e Meghan como um apoio genuíno durante uma crise, outros, como Bateman, permanecem céticos quanto às suas intenções.

Os representantes de Bateman e dos Sussex não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. No entanto, o debate em torno das suas ações sublinha os desafios que as figuras públicas enfrentam quando se envolvem em esforços humanitários sob o escrutínio dos meios de comunicação social e da opinião pública.