Homem com sinais de embriaguez é socorrido após cair de ponte no Salgadinho

Um homem de 45 anos, com sinais de embriaguez, caiu da ponte sob o Riacho Salgadinho, na altura da Praia da Avenida, no bairro Jaraguá, em Maceió, e precisou ser socorrido, na manhã deste sábado (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem caiu de uma altura de aproximadamente dois metros e sofreu suspeita de fratura na perna e nas costelas. Após atendimento inicial no local, ele foi conduzido a uma unidade hospitalar pelo Samu.

Para a ocorrência, foram mobilizados militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Ronda do Bairro e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).