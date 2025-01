Homem da Flórida é preso por supostamente fazer contato sexual com cavalo

Um homem na Flórida foi preso no mês passado depois que policiais alegaram que ele fez contato sexual com um cavalo e tentou colocar o pênis no nariz dele.

TMZ obteve a declaração de prisão de Donald Calloway … um homem de 53 anos que foi preso em 26 de dezembro em Lake Wales, FL.



Reproduzir conteúdo de vídeo





De acordo com o documento… a polícia afirma ter recebido uma ligação sobre supostas atividades sexuais envolvendo um animal. Policiais dizem que uma testemunha não identificada disse que viu um homem se masturbando ao lado da cabeça de um cavalo de 28 anos chamado Corvo.

Esta testemunha também alegou que o homem estava batendo com o membro no nariz do cavalo e afirma que tentou inseri-lo na narina. Os policiais também dizem que esta testemunha afirma que este homem continuou a se divertir enquanto tocava o cavalo.

Os policiais dizem que receberam um vídeo desta testemunha que mostra exatamente o que ela descreveu para eles… Calloway se tocando ao lado do cavalo antes de bater no cavalo com seu pênis.

‘Love Is Blind’ Stephen Richardson rejeita insinuação de que faz sexo com cachorro



Os policiais dizem que o vídeo na verdade não mostra Calloway inserindo seu pênis … mas acrescentam que suas ações e movimentos fazem parecer que ele certamente está tentando.

A polícia então confrontou Calloway, de acordo com o documento… e dizem que Calloway chamou a decisão de “estúpida” – acrescentando “Não faço sexo há provavelmente dois meses” e “talvez tenha sido apenas um momento sexualmente frustrado”. “