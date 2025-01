Homem é agredido a pauladas e chutes depois de ser confundido com assaltante

Um homem foi agredido a pauladas e chutes depois de ser confundido com um assaltante. A situação foi registrada no bairro Manoel Teles, em Arapiraca, Agreste de Alagoas, na tarde dessa terça-feira (14).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada ensanguentada e os militares fizeram os primeiros socorros e, na sequência, acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem explicou o ocorrido aos policiais e os suspeitos da agressão já não estavam mais no local. Após o atendimento do Samu, ele foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste.

Linchamento é crime

Vale ressaltar que o ato de fazer justiça com as próprias mãos é crime, previsto no artigo 345 do Código Penal. A pena é de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.