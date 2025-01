Homem é preso após agredir esposa grávida com socos e bater cabeça dela contra parede

Um homem foi preso em flagrante após agredir a esposa grávida com socos e bater a cabeça dela em uma parede, no bairro do Vergel do Lago, região lagunar de Maceió. O caso foi registrado nessa quarta-feira (1°).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi resgatada na residência e estava perdendo líquido amniótico. Ela precisou ser socorrida e encaminhada para o Hospital e Maternidade Santa Mônica.

Já o suspeito foi localizado e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso. Ele vai responder aos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica.