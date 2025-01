Homem é preso e espingardas são apreendidas após denúncia de tiros em Arapiraca

Um homem foi preso e duas espingardas foram apreendidas em uma casa na zona rural de Arapiraca. A informação foi divulgada pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (02).

De acordo com o 3º Batalhão, a equipe do Pelotão de Operações Policiais Especiais (PELOPES) estava em patrulhamento quando foi informada acerca de disparos de arma de fogo, quase que diariamente, no Povoado Cajarana. A guarnição solicitou o apoio da equipe do Canil e juntas foram verificar a situação.

Ao chegar em uma residência e abordar o morador, a polícia foi informada pelo homem que havia armas no local, porém negou os disparos. Após receberem a devida autorização, verbal e por escrito, os militares realizaram buscas e localizaram duas armas de fogo do tipo espingarda em um dos quartos da casa.

O dono da residência afirmou que as armas pertenciam ao filho de 28 anos. O proprietário se apresentou e assumiu as armas de fogo. Foi dada voz de prisão ao suspeito que, foi conduzido, junto com o material apreendido, até a Central de Polícia Civil, onde ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo.

Foram apreendidos uma espingarda de dois canos de calibre 12, e outra de calibre 32, além de três cartuchos de calibre 32 intactos, quatro cartuchos de calibre 32 deflagrados, e dois cartuchos de calibre 12 intactos.