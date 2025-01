Homem é socorrido para hospital em Arapiraca após sofrer tentativa de latrocínio

Um homem foi vítima de tentativa de latrocínio, na noite dessa sexta-feira, 10, ao ser abordado e ferido por três criminosos na zona rural de Campo Grande, no interior de Alagoas.

A Polícia Militar foi chamada por funcionários do hospital na cidade de Girau do Ponciano. A equipe informou que o homem deu entrada na unidade de saúde com ferimento no pescoço provocado por arma de fogo.

As autoridades apuraram que a vítima teve sua motocicleta, modelo Honda Bros 160, de cor vermelha, roubada por três indivíduos em duas motos. Um deles estava armado e fez o disparo.

A vítima precisou ser transferida do hospital em Girau do Ponciano para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Uma viatura da Polícia Militar deu apoio à ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez a condução.

Ninguém foi preso pelo crime e a Polícia Civil vai investigar o caso.