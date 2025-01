Homem morre após ser atingido com tiros na cabeça, na Jatiúca

Um homem morreu após ser atingido com disparos de arma de fogo na cabeça. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (17), por volta das 23h50, no bairro da Jatiúca, parte baixa de Maceió.

De acordo com informações da Polícia Militar de Alagoas, a vítima ainda chegou a ser socorrida pelo primo ao HGE (Hospital Geral do Estado), que o levou de carro. Mas morreu na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a autoria do crime.

A Polícia Civil deve investigar o caso, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato por meio do Disque Denúncia, através do telefone 181. Todas as ligações são anônimas.