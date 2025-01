Homem morto após atirar em policial teria problemas psiquiátricos e estuprava e espancava esposa, diz delegado

O agente socioeducativo Rodrigo Gustavo Ferreira da Silva, de 39 anos, morto após troca de tiros com policiais da Oplit na Praça dos Martírios, no Centro de Maceió, na manhã deste sábado (11), teria problemas psiquiátricos e uma medida protetiva por violência doméstica. Ele é acusado de estuprar e espancar a esposa repetidas vezes.

De acordo com informações do delegado Nivaldo Aleixo, plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento da abordagem, Rodrigo estaria fugindo da polícia por descumprir a medida protetiva, obtida pela mulher há dois dias, após ela conseguir fugir e denunciar o agente na Delegacia da Mulher.

Ainda segundo o delegado, depois da fuga, com receio de volta para casa, a mulher teria se escondido na casa do irmão dela, no Vergel do Lago. Rodrigo teria descoberto onde ela estava e hoje de manhã voltou a procurá-la e ameaçá-la.

“Hoje de manhã, ele conseguiu saber que ela estava na casa do cunhado, foi lá, mas o cunhado não abriu a porta, olhou pelas câmeras e acionou a PM. Quando a polícia chegou lá, ele já havia saído do local. Como ele tinha saído do local e estava ameaçando matar as pessoas, o advogado dele ligou para a Oplit, pedindo que tentassem localizá-lo. Coincidentemente, ele estava estacionado aqui na Praça dos Martírios. Quando a Oplit chegou, foi fazer uma abordagem naturalmente, como qualquer pessoa. Quando chegou na porta e pediu para ele baixar o vidro, ele baixou e, sem motivo algum, atirou”, afirmou Aleixo em entrevista à imprensa.

Segundo informações da Polícia Civil, o agente socioeducativo estava afastado de suas funções há cerca de cinco meses por causa de problemas psiquiátricos.

O tiroteio – Uma troca de tiros entre um homem e policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) deixou um morto e quatro feridos, na manhã deste sábado, 11, na Praça dos Martírios, no Centro de Maceió. O homem morreu baleado no carro, enquanto a mãe do suspeito e duas crianças, filhas dele, foram socorridas para o Hospital Geral do Estado, no Trapiche. Uma policial civil também levou um tiro, que pegou no colete, e também foi para o hospital.

O TNH1 apurou junto à Oplit que o homem que estava dentro de um carro HB20, de cor branca e vidros fumê, teria atirado contra a guarnição, atingindo uma agente da polícia no peito. A policial estava de colete e o equipamento de segurança conteve o projétil. Os policiais revidaram e dispararam tiros contra o homem.