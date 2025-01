Ice-T em confronto acalorado com policial, capturado em vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Gelo-T teve um confronto acalorado com um policial que chegou ao ponto em que o rapper chamou o policial de “um idiota de merda”.

O incidente aconteceu em Nova Jersey em maio passado, mas o vídeo da câmera corporal acabou de ser lançado.

Tudo começa com o oficial acabando de parar Ice por causa de placas vencidas… expiradas desde 2021! Ice-T diz ao policial que estava a caminho do DMV para atualizar as coisas, mas o policial o desafiou, perguntando: “Você tem um compromisso?” A resposta de Ice… “Eu não preciso de um. Eles me conhecem.”

As coisas esquentaram rapidamente. O policial disse que iria rebocar o Porsche, e Ice respondeu: “Se eu não estiver preso, vou sair do carro. porra de papelada!”

A essa altura, Ice está fora do carro e reconhece a câmera do corpo do policial, dizendo: “Coloque isso na câmera. Esse filho da puta… Estou a um passo do DMV. Você é um idiota! “

Agora, um sargento aparece e é bastante amigo de Ice. Mesmo assim, Ice foi avisado – ele conseguiu QUATRO ingressos. O sargento meio que pede desculpas, dizendo a Ice-T que tentou fazer com que o patrulheiro escrevesse apenas 2 multas, mas no final das contas foi a decisão do policial.

O policial então devolveu as chaves a Ice-T e disse: “Apenas mostre um pouco de respeito”, ao que Ice respondeu: “Não preciso”.