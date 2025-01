Ifal seleciona professores para unidades de Viçosa, Piranhas e Marechal

A Comissão Permanente de Concursos (Compec), do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), publicou nesta quarta-feira (15) três novos editais de processos simplificados para a seleção de professores para três campi. As oportunidades são para as unidades de Viçosa, Piranhas e Marechal Deodoro, com inscrições por meio da página de concursos, até o dia 26 de janeiro. Confira os detalhes abaixo:

O Edital nº 001/2025 oferta duas vagas para o Campus Viçosa, nas áreas de Contabilidade e Língua Portuguesa. As inscrições acontecem entre os dias 16 e 26 de janeiro.

O Edital nº 002/2025 possui oportunidades para o exercício de docência nas áreas de Língua Portuguesa e Filosofia, na unidade de Piranhas. Neste pleito, as inscrições começam na sexta-feira (17) e finalizam no dia 26.

O Edital nº 003/2025 tem uma vaga para professore de Língua Inglesa no Campus Marechal Deodoro. O período de inscrições começa no sábado (18) e também finaliza no dia 26 de janeiro.

Em todos os pleitos acima, eles serão realizados em duas etapas: Prova de Títulos (1ª fase) e Prova de Desempenho Didático (2ª fase). Os aprovados serão contratados para o cargo de Professor Substituto EBTT, para o regime de trabalho de 40 horas semanais, com vencimento de R$ 3.412,63, além de Retribuição por Titulação (RT), de até R$ 2.943,39, para professores doutores, e de auxílio alimentação de R$ 1.000,00.