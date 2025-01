Imprensa Oficial Graciliano Ramos indica a literatura para fortalecer a saúde mental

Em comemoração ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre saúde mental, a Imprensa Oficial Graciliano Ramos promove a biblioterapia como ferramenta para a melhoria da qualidade de vida. A prática utiliza a literatura para melhorar o equilíbrio emocional e psicológico.

Também conhecida como terapia literária, a ideia de cultivar o hábito de leitura por meio de abordagem terapêutica permite que os leitores se conectem com obras que promovem o autoconhecimento. Além de proporcionar alívio, oferece também um espaço para reflexão e compreensão pessoal.

Maria Isabel Fernandes Calheiros, coordenadora adjunta do projeto Anjos do HUPAA (Hospital Universitário Professor Alberto Antunes), explica que ao ouvir as histórias, os pacientes se identificam com os personagens.

“Muitas vezes, eles conseguem ressignificar situações difíceis, como o afastamento familiar ou problemas de saúde, o que ajuda a aliviar o estresse e a angústia”, afirma.

Iniciado em 2016, o projeto de extensão envolve estudantes da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) de diversas áreas e visa contribuir para a humanização hospitalar por meio da arte da contação de histórias.

Isabel ressalta que, apesar de parecer simples, o ato de contar histórias tem um impacto significativo no bem-estar físico e mental dos pacientes. “A prática não só ajuda na recuperação dos pacientes, mas também beneficia os acompanhantes e os contadores de histórias”, finaliza.

Os voluntários do Anjos do HUPAA realizam visitas nos setores do hospital, como pediatria, oncologia, ambulatórios, enfermarias e nefrologia. Durante as visitas, além das histórias, são incluídas músicas e outras atividades que buscam motivar os pacientes e proporcionar momentos de alívio enquanto aguardam consultas ou tratamentos.

Maurício Bugarim, diretor-presidente da Imprensa Oficial Graciliano Ramos, destaca que o conceito de biblioterapia vai além do simples ato de ler. “Acreditamos que a literatura é uma ferramenta poderosa no cuidado da saúde emocional. A biblioterapia promove reflexão, como também favorece o equilíbrio mental. Estamos empenhados em torná-la acessível a todos “, afirma Bugarim.

Os livros

A Imprensa Oficial Graciliano Ramos oferece uma vasta seleção de livros de autores nascidos ou radicados em Alagoas. Os títulos podem ser encontrados no site oficial ou na livraria física, localizada na Avenida Durval de Góes Monteiro, s/n, Anexo B.