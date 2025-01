Incêndio atinge residência no bairro Santa Izabel em Penedo

Na noite desta quinta-feira (16), um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma residência localizada na Rua Tiradentes, no bairro Santa Izabel, popularmente conhecido como Cacimbinhas, na parte alta de Penedo, Alagoas. A ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar e uma equipe de sete militares, que agiram rapidamente para conter as chamas e evitar danos a imóveis vizinhos.

De acordo com informações iniciais, há suspeitas de que o incêndio tenha sido provocado por um morador da residência, mas as circunstâncias ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A fumaça densa e o avanço do fogo causaram apreensão na comunidade local, que acompanhou os esforços das equipes para debelar o incêndio.

A operação teve início às 23h, horário em que os bombeiros foram acionados, e prosseguiu até que o local fosse considerado seguro. Apesar da gravidade da situação, não há registro de feridos até o momento, e os bombeiros ainda avaliam os danos causados pelo incidente.

Moradores da região relataram susto e preocupação com a possibilidade de propagação do fogo, mas elogiaram a rápida resposta dos bombeiros, que conseguiram controlar as chamas antes que elas se alastrassem para outras residências.

A Polícia Civil deve abrir uma investigação para apurar as causas do incêndio e confirmar se houve, de fato, ação criminosa. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas para evitar tragédias e destaca que a denúncia rápida foi essencial para minimizar os prejuízos.