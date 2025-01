Incêndios florestais em Los Angeles ceifam 25 vidas, queimam 40 mil acres e continuam a arder enquanto os ventos fortes retornam

De acordo com as últimas atualizações… o mais alto nível de bandeira vermelha de ventos fortes e condições de incêndio, rotulado como “Situação Particularmente Perigosa”, foi declarado pelo Serviço Meteorológico Nacional Quarta-feira.

O incêndio em Eaton, que devastou os bairros de Altadena e Pasadena, fez mais progressos… já que 45% do incêndio está atualmente contido.

Contudo, o impacto ainda é imenso… com mais de 14.000 acres queimados – causando destruição em locais de culto, lares de idosos e outros edifícios comunitários.

No total, mais de 40.000 hectares foram queimados em toda a região, pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 12.000 estruturas foram destruídas… e, infelizmente, os números ainda podem aumentar.

Enquanto o LAFD e outros trabalham 24 horas por dia para combater os infernos teimosos, a cidade permanece em alerta… dado que os ventos de Santa Ana devem atingir o pico novamente na quarta-feira, com previsão de trazer rajadas com força de furacão.

Os moradores de Los Angeles estão se reunindo em torno das vítimas, no entanto… com a lista A de Angelenos contribuindo para um concerto beneficente planejado, apelidado de FireAid.

Como informamos… o show beneficente será inaugurado no final de janeiro no Intuit Dome e no Kia Forum.