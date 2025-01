Islam Makhachev e Merab Dvalishvili usarão shorts personalizados para defesas de título do UFC 311

Islam Makhachev e Merab Dvalishvili estão a receber esse tratamento de campeões.

Foram revelados os shorts personalizados que os campeões do UFC usarão nas próximas defesas de título neste sábado, no UFC 311, em Los Angeles. Makhachev defende o título dos leves contra o ex-adversário Arman Tsarukyan na luta principal, enquanto Dvalishvili defende o título dos galos contra o invicto Umar Nurmagomedov na luta co-principal.

Confira os curtas abaixo.

De acordo com o repórter georgiano de MMA Giorgi Kokiashvili, a escrita nas costas do short de Dvalishvili se traduz como “Melhor uma morte gloriosa do que uma vida vergonhosa” em inglês.

Embora Makhachev esteja pronto para sua quarta defesa do título dos leves, esta é a primeira vez que ele veste shorts personalizados para uma luta pelo campeonato. Ele está bem sem eles, tendo registrado vitórias no campeonato sobre Dustin Poirier, Alexander Volkanovski (duas vezes) e Charles Oliveira.

Dvalishvili busca sua primeira defesa de título após conquistar o título com uma vitória por decisão unânime sobre Sean O’Malley no UFC 306. Ele traz uma sequência de 11 vitórias consecutivas para o confronto com Nurmagomedov, que está invicto há 18 lutas profissionais.