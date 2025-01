Islam Makhachev e Renato Moicano têm primeiro olhar tenso na pesagem cerimonial do UFC 311

Islam Makhachev e Renato Moicano se enfrentaram pela primeira e última vez antes da grande luta de sábado.

Neste sábado, Makhachev defende o título dos leves contra Moicano na luta principal do UFC 311. Makhachev deveria originalmente revanche Arman Tsarukyan, mas uma lesão nas costas forçou Tsarukyan a sair da luta na sexta-feira, abrindo caminho para “Money” intervir. curto prazo.

Quando questionado sobre aceitar uma substituição de última hora, Makhachev manteve as coisas simples.

“Eu não poderia deixar as pessoas sem lutar”, disse ele. “Isso é tudo para vocês.”

Moicano, por sua vez, deixou uma mensagem final para a torcida em comemoração a essa oportunidade repentina.

“Eu não dou a mínima. Não posso me dar ao luxo de perder. Não importa se é campeão ou não, amanhã estou ganhando.”

As coisas foram surpreendentemente cordiais no co-luta principal, quando Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov se enfrentaram pela última vez antes da luta pelo título dos galos. As coisas esquentaram entre Dvalishvili e Nurmagomedov desde a primeira coletiva de imprensa do UFC 311, e só se intensificaram na semana da luta, quando os dois lados continuaram a tagarelar um com o outro. No entanto, para o confronto final, ambas as partes mantiveram as coisas civilizadas, compartilhando um confronto básico sem drama.

O UFC 311 acontece no sábado, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia.