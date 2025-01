‘Isso é um Jiu-Jitsu nojento’: Conor McGregor e outros profissionais reagem à paralisação de Mackenzie Dern no evento principal do UFC Vegas 101

Mackenzie Dern empatou a série com Amanda Ribas.

O craque do jiu-jitsu enfrentou Ribas na luta principal do UFC Vegas 101, neste sábado, na APEX. Depois de duas rodadas competitivas, Dern e Ribas lutaram na terceira rodada e, após uma luta selvagem, Dern terminou no topo. Ela finalmente trabalhou para um armlock e enquanto Ribas defendeu bem por um tempo, faltando apenas três segundos para o final do round, Ribas foi forçado a bater após Dern fazer extensão total.

Dern conquistou sua segunda vitória consecutiva e se vingou de Ribas, que derrotou Dern há cerca de cinco anos por decisão unânime.

Confira como outros lutadores profissionais do UFC reagiram à primeira luta principal do UFC do ano novo.