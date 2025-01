James Rodríguez chega à Liga MX como reforço do León

O futebolista colombiano James Rodríguez jogará no México, após chegar a acordo para reforçar León para o Clausura 2025

O meio-campista colombiano James Rodríguez foi confirmado como uma assinatura Leão pelas redes sociais do time esmeralda.

James Rodríguez vai jogar no Liga MX golpe Leão após rescindir contrato com o Rayo Vallecano, equipe da LaLiga com a qual assinou após a Copa América de 2024 e com a qual só foi titular em um dos seis jogos da referida competição, com um total de 136 minutos em campo.

A trajetória de James Rodríguez Ele passou por altos e baixos desde que seu vínculo contratual com o Real Madrid terminou em 2020, já que foi o primeiro de cinco clubes com os quais o colombiano acertou uma saída antecipada.

James Rodríguez chega a León como reforço para o Clausura 2025. ESPN

Na temporada 2020-21, James Rodríguez Chegou ao Everton para se apresentar sob as ordens de Carlo Ancelotti, porém, saiu um ano depois rumo ao futebol do Catar para assinar com o Al-Rayyan em troca de 8,5 milhões de dólares.

James Rodríguez Ele se apresentou na seleção do Catar, comandada por Laurent Blanc, mas ficou apenas uma temporada (2021-22), pois rescindiu contrato com apenas 16 duelos disputados e cinco gols na conta pessoal.

O próximo destino de James Rodríguez Foi o Olympiacos da Grécia (2022-23), equipa que o reuniu com Marcelo Vieira, ex-companheiro do Real Madrid, e com quem disputou 22 duelos e marcou cinco gols antes de se separar, com alegados maus comportamentos e saídas como rumores , além de desentendimentos com o técnico José Angio.

Após três meses sem time, São Paulo optou por assinar James Rodríguez (2023), porém, a confiança não foi bem recompensada, pois ambas as partes concordaram com sua saída após 14 jogos, um gol e três assistências em pouco menos de um ano.

O colombiano será um reforço do Leão e vai jogar México de Fechando 2025.