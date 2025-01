James, seus elogios ao Guardado e a homenagem à Copa do Mundo de 2026

Durante sua apresentação pelo León, James Rodríguez teve um objetivo claro: disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Colômbia

James Rodríguez tem um objetivo: Copa do Mundo 2026. O meio-campista garantiu que seu objetivo é disputar a Copa do Mundo com a Colômbia, após ser apresentado como reforço do Leão da Liga MX.

“Se eu estiver jogando, competindo aqui, será muito mais fácil jogar pela Seleção Colombiana. Quero estar na tão esperada Copa do Mundo com a Colômbia, vou treinar para poder chegar bem”, comentou. James Rodríguez em seu primeiro dia com os Panzas Verdes.

A Colômbia está na quarta posição na tabela nas eliminatórias da Conmebol. A equipe de James está acima de seleções como Brasil e Paraguai, por isso suas chances de classificação para a Copa do Mundo são altas.

Rodríguez é um dos craques da Seleção Colombiana, foi figura de sua seleção nas últimas Copa Américaem que seu representante ficou em segundo lugar na competição.

James Rodríguez espera aprender com Andrés Guardado

James Rodríguez elogiado Andrés Guardadoo meio-campista que voltou da aposentadoria para jogar no Leão. O colombiano mencionou que espera “aprender” com o também chamado ‘Pequeno Príncipe’.

“O Andrés é um jogador por quem tenho muito respeito, é um jogador que acredito que tem 180 jogos pela Seleção Mexicana, o que não é nada fácil e partilhar com ele no dia a dia é um prazer, espero aprender muito com ele”, explicou o ex-jogador do Real Madrid.

Guardado tem 38 anos e regressou à actividade apesar de ter anunciado a sua reforma do Leão e do Seleção Mexicana.