Jan Blachowicz: ‘Ganhei o Alex Pereira… Mereço esta revanche, como ninguém nesta categoria’

Em muitos aspectos, Jan Blachowicz provavelmente preferiria esquecer tudo sobre 2023 e 2024 ao entrar no Ano Novo.

Sua única aparição em 2023 terminou com uma decepcionante derrota por decisão dividida para Alex Pereira, que conquistou o título dos meio-pesados ​​do UFC uma luta depois. Esperava-se então que Blachowicz enfrentasse Aleksandar Rakic ​​em uma revanche em 2024, mas acabou passando por uma cirurgia no ombro duplo, que acabou custando-lhe o ano inteiro.

“Depois da cirurgia, a reabilitação foi muito difícil para mim”, revelou Blachowicz em entrevista ao MMA Fighting. “Eu não esperava que fosse ser tão difícil. Fiz algumas cirurgias antes desta, mas esta foi a mais difícil. Quase chorei quando fiz fisioterapia. Porque não sinto que algo aconteceu, voltando para [being] saudável.

“Mas depois de seis meses, algo aconteceu. Cheguei à academia e comecei a sentir que meu ombro voltou a funcionar muito bem. Fiquei muito feliz então. Precisei de mais duas, três semanas e eles finalmente começaram a funcionar muito melhor do que antes da cirurgia.”

Blachowicz diz que a cirurgia no ombro não tratou de uma lesão específica, mas sim de uma vida inteira de desgaste em seu corpo. Foi a dispensa mais longa de toda a sua carreira e a potência polonesa, agora com 41 anos, admite que também foi a mais difícil.

Dito isso, Blachowicz sabia que a cirurgia era necessária porque sua força estava começando a diminuir por causa dos ombros machucados. Agora, a meses da cirurgia, o ex-campeão meio-pesado do UFC se sente melhor do que nunca e, por mais que tenha custado o tempo na jaula, ele está voltando se sentindo um novo homem.

“Agora eles estão perfeitos”, disse Blachowicz sobre seus ombros. “Eles nunca serão como eram há cinco ou seis anos, mas estão muito melhores do que eram antes da cirurgia.

“Há dois meses, há um mês, algo assim. Agora sinto que é hora de voltar de verdade. Agora estou pronto. Eu posso fazer tudo. Quando venho para a academia e faço sparring com meus amigos, agora sinto que estou voltando. Então estou feliz.”

Blachowicz retorna ao UFC Londres em março, onde enfrenta o astro em ascensão Carlos Ulberg em uma luta crucial até 205 libras. Uma ameaça constante perto do topo da divisão, Blachowicz vem buscando mais uma chance pelo título desde que perdeu o cinturão, mas suas duas últimas aparições não lhe deram os resultados que ele achava que merecia.

Ele lutou até um empate dividido com Magomed Ankalaev em 2022 em uma luta que deveria coroar um novo campeão de 205 libras. Blachowicz então sofreu um destino semelhante com a derrota por decisão dividida para Pereira e ele definitivamente não se esqueceu de nenhuma das lutas.

Na verdade, Blachowicz está usando essas derrotas como combustível para o fogo enquanto se prepara para retornar em março, porque no fundo ele sabe que deveria ter vencido as duas lutas contra Pereira e Ankalaev.

“Quero lembrar às pessoas o quanto sou durão”, disse Blachowicz. “Porque acho que as pessoas esquecem que ganhei do Alex Pereira. Ele só ganhou porque o árbitro o ajudou, na minha opinião. Eu tenho um empate com [Magomed] Ankaleav, esses são os lutadores mais perigosos da nossa divisão no momento. Acho que as pessoas simplesmente se esqueceram de mim.

“Não estou surpreso porque parei. Há um ano e meio que não estou lutando, então é aqui que irei lembrá-los sobre o lendário poder polonês para as pessoas em todo o mundo.”

Desde que levou Pereira para a decisão dividida, Blachowicz viu seu ex-inimigo alcançar novos patamares como campeão com três defesas consecutivas de título durante um movimentado e próspero 2025. De muitas maneiras, Pereira se tornou uma das maiores estrelas de todo o elenco do UFC depois de passar no ano passado nocauteando Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr.

Blachowicz promete que não há ciúme ou inveja dele no que diz respeito ao imenso sucesso de Pereira desde que lutaram, mas é a revanche que ele deseja mais do que qualquer outra coisa no mundo.

“É claro que tenho muito respeito por ele e pelo que ele fez, mas isso não muda nada”, disse Blachowicz. “Quero uma revanche contra ele e depois dessa luta – estou focado nessa luta agora – mas se eu vencer e acreditar que vou vencer a próxima luta será contra ele. Mereço essa revanche como ninguém nesta categoria.”

No momento, todos os sinais apontam para que Pereira enfrente Ankalaev em algum momento no início de 2025, embora não tenha havido nenhum anúncio oficial sobre o confronto.

Contanto que consiga o vencedor após a luta contra Ulberg em março, Blachowicz não se importa muito com quem detém o título porque ele tem algo a provar contra qualquer um deles.

“Para mim, se Pereira vencer, é bom para mim porque mereço a revanche”, Blachowicz. “Se Ankalaev vencer, teremos [history] então também temos alguns negócios a fazer. Também é bom aproveitar a revanche contra Ankalaev.”

Embora ele realmente não se importe com quem vence, Blachowicz definitivamente inclina-se para que Pereira mantenha o título, especialmente se Ankalaev abordar essa luta da mesma forma que fez com sua recente vitória sobre Rakic ​​no UFC 310.

Naquela noite, Ankalaev venceu por decisão clara, mas não foi um desempenho de cair o queixo e Blachowicz sabe com certeza que não será suficiente para passar por alguém tão perigoso como Pereira.

“Se Ankalaev for lutar contra Pereira como fez na última luta, ele vai perder”, disse Blachowicz. “Esta é a minha opinião. Se ele estiver nessa forma, nessa mentalidade com esse jeito que ele está lutando agora, ele vai perder. Ele ganhou, parabéns para ele. Mas eu quase dormi [during] essa luta.”