Jason Kelce está sendo criticado pelos fãs após sua estreia “dolorosamente sem graça” no talk show da ESPN

Jason Kelceex-astro da NFL e pivô do Philadelphia Eagles, enfrentou um desafio estreia como apresentador de talk show noturno com seu programa na ESPN, Eles chamam isso de tarde da noite com Jason Kelce. O primeiro episódio, que foi ao ar à 1h ET, contou com a participação de sua esposa Kylie, dos pais Ed e Donna e até do veterano da madrugada Jimmy Kimmel. Apesar de sua lista de convidados repleta de estrelas, o show recebeu reações mistas dos espectadorescom alguns chamando-o de “horrível”, “estremecedor” e “dolorosamente sem graça”. Um espectador declarou sem rodeios nas redes sociais: “Aquele programa de Jason Kelce é a pior coisa que assisti na televisão desde sempre.“

O show se baseou nas raízes de Kelce na Filadélfia, recebendo convidados como lendas da NBA Carlos Barkleyex-jogador dos Eagles Brian Baldingere rapper e comediante da Filadélfia Lil Dicky. O episódio incluiu discussões sobre tópicos da NFL como a decisão dos Eagles de descansar Saquon Barkley.

O ex-central dos Eagles, Jason Kelce, fez sua estreia como apresentador de talk show na ESPN.LAPRESSE

No entanto, o irmão mais novo de Kelce, Travis, com quem ele coapresenta o popular podcast Novas alturasestava notavelmente ausente. O programa também contou com Kelce dirigindo pela Filadélfia fantasiada de Mummers Parade e até “falando” com o Lincoln Financial Field, estádio dos Eagles.

As palavras iniciais de Kelce deram o tom da noite: “Puta merda… como chegamos aqui?” Sua esposa Kylie atuou como locutora do programa em seu segmento, “Kylie’s Korner”. O casal compartilhou uma conversa sincera e cheia de palavrões que terminou com eles dizendo: “Eu te amo pra caralho!“O show terminou com uma sessão de cerveja entre Kelce e fãs.

O programa de Jason Kelce gera debate

As críticas surgiram nas redes sociais, com um espectador expressando frustração com a tentativa da ESPN de comercializar Kelce como um comediante, chamando-o de “extremamente triste”. Outro fã comentou: “Este deve ser o primeiro e o último episódio deste talk show de Jason Kelce.” No entanto, nem todos os comentários foram negativos.

Alguns torcedores comemoraram as discussões cruas sobre futebol do programa. Um espectador comentou: “Os primeiros 15 minutos do show noturno de Jason Kelce foram estranhos. Foi roteirizado, parecia muito forçado e não era muito engraçado. Mas, quando se trata de Kelce falando de futebol, é um ótimo produto.”

Embora o humor e a estrutura do programa lutassem para repercutir em muitos espectadores, alguns o acharam cativante. Um fã escreveu com entusiasmo: “Se você não está assistindo ao novo programa noturno da ESPN de Jason Kelce agora, você está perdendo!“A recepção mista deixa espaço para crescimento potencial enquanto Kelce se ajusta ao seu novo papel nos holofotes da madrugada.