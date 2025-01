Javier Aguirre analisou a saída da Seleção Nacional após a renúncia de La Bomba

Javier ‘Vasco’ Aguirre falou sobre seus sentimentos com as últimas movimentações na Federação Mexicana de Futebol

Javier ‘Vasco’ Aguirre estava prestes a sair Seleção Mexicana. O técnico do México reconheceu que se ofereceu para renunciar ao cargo, no dia em que Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez Ele deixou a Federação Mexicana de Futebol.

“Eu entendo seus motivos. Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) e Mikel (Arriola) me disseram que as coisas não mudam. Pensei em desistir e João Carlos Ele me disse ‘nem pense nisso, é um assunto diferente’. Aqui estou, continuo com a mesma esperança, isso me deixa triste, porque parecia uma decisão que poderia ajudar a todos nós. “Conheço as regras do jogo, as não escritas, os códigos, convivo com eles, vi tudo ou quase tudo”, disse. Javier Aguirretreinador do Seleção Mexicanaantes do jogo contra o Internacional de Porto Alegre.

Vasco Aguirre enfrenta seus primeiros amistosos de 2025 em solo sul-americano Cortesia: FMF

Juan Carlos Rodríguez foi o gerente quem convenceu Javier Aguirre para assumir o comando do Seleção Mexicanaapós a saída de Jaime Lozano. ‘La Bomba’ deixou a Federação Mexicana de Futebol porque não conseguiu o apoio de todos os times para a chegada de um fundo de investimento e o Vasco analisou seguir o mesmo caminho no representante mexicano.

“Isso não muda nada, porque João Carlos ele tomou sua decisão. O plano já foi feito, mas nada foi alterado. Falava-se que eram dois jogos na América do Sul, lembro que era jogador, tive que jogar a Seleção Mexicana contra times. Não é novidade, você precisa jogar. Não sei se tem sido fácil ou difícil. Nada muda, Duilio já tem o plano há muito tempo, não se apresentou na última assembleia por motivos que conhecemos e tudo está pensado até a Copa do Mundo. A certeza é a mesma, me encontrei com Mikel, Ivar e Davino, a mensagem foi dos proprietários para mim, que tudo continuou igual, funcionando, sem perda de tempo. Esses jogos são para preparação. “Estamos tentando escolher os melhores jogadores”, comentou. Javier Aguirre.

“Os clubes não têm obrigação de emprestar jogadores”: Javier Aguirre

Javier Aguirre revelou que foi aprovado que a 2ª jornada do Clausura 2025 seja disputada, sem equipas selecionadas, para apoiar o Seleção Mexicana. Ao final, os clubes da Liga MX não emprestaram jogadores para a turnê sul-americana, onde enfrentarão o River Plate da Argentina e o Inter de Porto Alegre do Brasil.

“Queria submeter os jogadores a outro ambiente, a um ambiente a que não estão habituados, a forma como se comportam, em princípio foi uma boa ideia, aliás a assembleia aprovou jogar a segunda jornada sem equipas selecionadas. Depois do revés, a gente vê que o tema não é discutido na próxima assembleia, não tem nenhuma questão em aberto, eu entendo eles, eles tiveram argumentos. Duilio queria fazer lobby, montamos uma equipe que tem capacidade”, explicou. Javier Aguirre.