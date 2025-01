Jeff Corwin chama incêndios florestais de ‘catástrofe’ para leões da montanha, condores e ursos

TMZ. com

O famoso biólogo anfitrião aponta que restam apenas 350 condores da Califórnia… “e uma parte significativa da população vive no marco zero dos incêndios em Palisades” – então há uma chance de que eles possam acabar quase exterminados.

Ursos e leões da montanha também habitavam as áreas queimadas – e JC diz que isso significa que aqueles que não foram mortos ou gravemente feridos podem deslocar-se para o interior em busca de comida, água e abrigo… possivelmente criando interacções perigosas com humanos.

Há uma chance, quando os moradores retornarem às áreas queimadas para verificar suas casas, encontrarem “grandes predadores” feridos e quererem ajudar… mas Jeff diz que é uma má ideia. Nessa situação, mantenha-se afastado e chame as autoridades competentes.

Os incêndios também mataram ou desalojaram milhares de cães, gatos e cavalos. JC aconselha as pessoas que estão tentando encontrar seus animais de estimação perdidos – o animal provavelmente retornará à área de sua antiga casa… então prepare comida, água e uma pequena câmera.

Várias organizações e abrigos estão ajudando pessoas afetadas que têm animais de estimação… incluindo Jeff’s Fundação Brady Hunter … que está doando US$ 31 mil e está equiparando as doações para facilitar as necessidades dos animais de estimação.