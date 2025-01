JHC renova entusiasmo com o segundo mandato

Reeleito com 84% dos votos, o prefeito João Henrique Caldas (PL) inicia o segundo mandato em ritmo acelerado em termos de obras e eventos.

Fazendo uso intensivo das redes sociais, seu principal instrumento de divulgação desde os tempos de deputado estadual e federal, JHC normalmente se faz acompanhar do vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos) nas peças veiculadas.

Neste início de semana ganharam ênfase as apresentações artísticas do Verão Massayó, na orla de Jaraguá, e a revitalização da Praça Deodoro, um dos logradouros mais tradicionais do Centro da cidade, que tem no seu entorno o Tribunal de Justiça, o Museu da Justiça, a Academia Alagoana de Letras e o centenário Teatro Deodoro.

A reurbanização segue os moldes de outros espaços públicos, a exemplo da antiga Praça Centenário, no Farol, agora divulgada pela atual gestão como Parque Centenário.

Pela empolgação que tem reafirmado no começo do segundo mandato, JHC demonstra estar mesmo se propondo a encarar um disputa majoritária em 2026 e compartilhando a administração municipal desde já com Rodrigo Cunha, que além de vice-prefeito é Secretário da Infraestrutura.