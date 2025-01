Joan Laporta e o futuro de Ronald Araujo: “Ainda há espaço para encontrar uma solução”

Joan Laporta, presidente do Barcelona, ​​foi consultado sobre a possível saída de Ronald Araujo do futebol italiano para ingressar na Juventus.

Na conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Laporta destacou o futuro do defesa uruguaio: “Queremos que os jogadores que temos atualmente continuem, consideramos que são todos muito úteis”.

“No caso do Ronald, ele tem contrato atual e queremos que continue. Por circunstâncias que não conheço em detalhes, ele está conversando com a direção esportiva e presumo que encontraremos uma solução”, afirmou o dirigente.

E sublinhou: “Ele é um jogador que apreciamos muitotanto a nível profissional, mas sobretudo a nível pessoal. Temos uma relação muito direta e muito agradável com ele.”

“Ocorreram circunstâncias que não quero detalhar neste momento porque Ainda há espaço para encontrar uma solução satisfatória para todos.”, avaliou Laporta.

Na pergunta imediatamente anterior, o presidente do clube catalão não tinha conseguido confirmar se Araujo continuará a ser jogador culé no dia 1 de fevereiro e indicou: “Vai ter que discutir o assunto do Araujo com o nosso diretor de futebol (Deco) que sabe perfeitamente bem a situação de status de cada um dos nossos jogadores.”