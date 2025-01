Johnson diz aos republicanos que Trump quer um grande projeto de lei enquanto os gráficos do partido seguem a agenda

CNN

–



O presidente da Câmara, Mike Johnson, informou aos republicanos em uma reunião a portas fechadas no sábado que Donald Trump era a favor de mover sua agenda como um pacote abrangente, de acordo com fontes presentes – um anúncio importante repleto de riscos, mas que prepara o terreno para o avanço da ambição ambiciosa do presidente eleito. planos.

O esforço para incluir as políticas fronteiriças, energéticas e fiscais num único projecto de lei é uma mudança em relação à posição do líder republicano do Senado, John Thune, mas também representa uma evolução na forma como a equipa de Trump começou a ver o panorama legislativo nas últimas semanas. Uma fonte familiarizada com esta mudança disse à CNN que ficou claro, com o desastre do projeto de lei de gastos e a disputa acirrada pelos oradores, que haverá muito pouco espaço para manobrar dois projetos de lei separados.

Vários republicanos importantes na Câmara, incluindo o presidente do Comitê de Formas e Meios, Jason Smith, passaram meses pressionando por um único projeto de lei, argumentando que dois projetos se tornariam muito indisciplinados na Câmara, onde o Partido Republicano tem uma maioria extremamente estreita.

“Isso mostra que a melhor e mais rápida abordagem para entregar ao presidente Trump é um pacote grande e bonito”, disse Smith à CNN no mês passado.

A mudança na estratégia ajudou Johnson com algumas resistências antes da corrida para o orador. Partido Republicano O deputado Rich McCormick, da Geórgia, disse à CNN na sexta-feira que a promessa de Johnson e da equipe de Trump de promover um único projeto de lei ajudou a levá-lo a votar a favor do presidente da Câmara.

O deputado republicano Keith Self, do Texas, que mudou seu voto e apoiou Johnson no último minuto, também disse à CNN na sexta-feira que esperava apresentar um projeto de lei “grande e bonito”, agora que a corrida para presidente da Câmara havia terminado.

Um projeto de lei enorme levará muito mais tempo para ser negociado e representará um enorme desafio para um partido que tem tão pouco espaço para erros. Um projeto de lei desta magnitude precisará passar por vários comitês de jurisdição e provavelmente levará muito mais tempo do que um projeto de lei fronteiriço mais restrito. Quando Thune expôs a sua visão depois de conquistar o seu papel como líder da maioria em Novembro, ele estabeleceu um ambicioso período de 100 dias para aprovar um projeto de lei estreito sobre a fronteira. Uma revisão fiscal mais um pacote fronteiriço provavelmente não será feito tão rapidamente.