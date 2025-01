Jorge Jesus: “Neymar já não consegue ter o nível a que estamos habituados”

Jorge Jesustreinador Al-Hilalconsiderado na conferência de imprensa após o Vitória por 9 a 0 contra o Al-Fateh que Neymar “não consegue mais ter o nível que está acostumado” Portanto, ele não estará inscrito na Liga Saudita, embora possa disputar a Liga dos Campeões Asiáticos.

Jorge Jesus falou sobre o presente de Neymar. ATTA KENARE/AFP via Getty Images

O ex-jogador do Barça e do PSG ainda tem contrato com a sua equipa, embora continue a recuperar de uma lesão num tendão ocorrida no início de novembro. “Ele ainda tem contrato connosco e será ele quem decidirá o seu futuro, neste momento estamos à procura de um extremo para ocupar essa posição”acrescentou.

“Neymar não estará no time, está fora, não foi inscrito. A Liga Saudita é uma das melhores ligas do mundo, mas Neymar não consegue mais ter o nível que estamos acostumados porque infelizmente as coisas ficaram difíceis para ele“Confirmou Jorge Jesus.

Desde que chegou em 2023, o internacional brasileiro disputou apenas sete jogos devido a lesões, sendo a mais grave uma rotura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo, em novembro de 2023. Nessas duas temporadas terá arrecadado um total de 160 milhões de euros.