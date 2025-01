Justin Baldoni contra-ataca: conte tudo sobre seu processo de US$ 400 milhões contra Blake Lively e Ryan Reynolds

To romance que se tornou a bagunça entre Justin Baldoni e Blake Lively continua mais vivo do que nunca, com o cineasta e ator contando o que aconteceu de acordo com sua versão. Justin Baldoni apareceu aos olhos do público depois de entrar com um processo por difamação de US$ 400 milhões contra seu Termina Conosco co-estrela Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds. O ator de 40 anos foi visto com sua família-esposa Emily, filha Maiya, nove, e filho Maxwell, sete-no aeroporto LAX de Los Angeles na manhã de sexta-feira, conforme capturado em um clipe do TMZ.

Vestido casualmente com um moletom preto e um boné do New York Yankees, Baldoni expressou gratidão pelo apoio de seus entes queridos durante o que ele chamou de “momento difícil”. Ele compartilhou que confiava em seus “incríveis amigos e familiares” e enfatizou a importância de sua “fé” para enfrentar os desafios contínuos.

A ação acusa Lively, Reynolds e a publicitária de Lively, Leslie Soane, por difamaçãoextorsão civil e invasão de privacidade por falsa luz. Esta ação legal segue um procedimento anterior Processo de US$ 250 milhões que Baldoni moveu contra o The New York Times sobre a cobertura do processo federal de Lively. No caso dela, Lively alegou assédio sexual e alegou que Baldoni orquestrou uma campanha difamatória contra ela. Baldoni negou as acusações e respondeu com alegações que Lively e Reynolds conspiraram para prejudicar sua reputação.

Documentos judiciais obtidos pelo DailyMail.com revelam acusações adicionais de Baldoni. Ele alegou que Lively “sequestrou” as filmagens de Termina Conoscoum drama romântico que ele dirigiu. Ele também afirmou que durante a estreia do filme, ele e sua família foram forçados a esperar em uma área de porão cheia de itens de barracas de concessão e guardas de segurança. para garantir que Lively não o encontraria no evento.

Alegações de difamação e extorsão civil se desenrolam

Em resposta, a equipe jurídica de Lively emitiu uma declaração com palavras fortes, chamando o processo de Baldoni de parte do “manual do abusador”. Eles afirmaram: “Esta é uma história antiga: uma mulher fala com evidências concretas de assédio sexual e retaliação, e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima.”

Eles ainda acusaram a produtora de Baldoni, Wayfarer Studios, de aproveitar seus recursos para manipular a percepção do público, afirmando que era uma tentativa de “sobrecarregar a capacidade do público de compreender“que isso foi uma retaliação contra as afirmações de Lively.

A declaração também rebateu a afirmação de Baldoni de que Lively assumiu o controle criativo do projeto, afirmando, em vez disso, que A Sony pediu a Lively para supervisionar a versão do filme. De acordo com os advogados de Lively, a Sony finalmente selecionou sua versão para distribuição, que se tornou “um sucesso retumbante”.