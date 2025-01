Justin Baldoni diz à Disney e à Marvel para manter os recibos, afirma que Ryan Reynolds zombou dele na tela

Justin Baldoni está alertando a Disney e a Marvel para manterem todos os documentos relacionados aos vários personagens Ryan Reynolds interpretou “Deadpool & Wolverine” enquanto monta seu caso legal… e está se concentrando em um personagem em particular que acha que pretendia zombar e intimidá-lo.

O advogado de Baldoni, Bryan Freedman enviou uma carta legal, vista pelo TMZ, para a Marvel Kevin Feige e da Disney Bob Iger indicando que acredita que Reynolds estava zombando abertamente de Baldoni em uma cena do lançamento de julho de 2024.

Vivaz recentemente acusado Baldoni de assédio sexual e envergonhando ela corpo pós-parto no set “It Ends With Us”. Quanto à linha feminista, parece que Baldoni acha que é um golpe contra ele se autodenominar feminista e aliado durante a promoção do filme.