Justin Baldoni, Wayfarer Studios Sue Blake Lively, Ryan Reynolds e publicitário

Tecnicamente, não é Justin que está processando desta vez… é seu Wayfarer Studios, que produziu “It Ends With Us”, que abriu o processo federal contra Blake e Leslie por sua suposta campanha para difamar Baldoni… que dirigiu e co-estrelou no drama romântico.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Blake estava “determinado a fazer de Baldoni o vilão da vida real em sua história” para evitar ser publicamente criticado como “surdo” durante a turnê de mídia do filme. Justin diz que ela estava promovendo sua linha de produtos para cabelos e álcool enquanto promovia um filme sobre violência doméstica.

Ele também afirma que Blake não leu o livro quando eles estavam trabalhando no roteiro, acrescentando… “ela até tentou pesquisar no Google a cor do cabelo de sua personagem em vez de pegar o livro”.

Como informamos, Baldoni também está processando o The New York Times em US$ 250 milhões pelo artigo bombástico do jornal alegando que ele e outros coordenaram uma campanha de difamação contra Blake.