Justin Gaethje provoca possível luta contra Dan Hooker no UFC 313 em março

Justin Gaethje está pronto para voltar ao trabalho.

O ex-campeão interino dos leves do UFC e ex-campeão do “BMF” revelou que começou a treinar e se preparar para o retorno à ação no dia 8 de março, no UFC 313, que acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Embora Gaethje tenha admitido que nada foi finalizado ainda, ele mencionou o nome de seu potencial adversário, faltando apenas oito semanas para a luta.

“Portanto, não há nenhuma luta oficial assinada, mas eu disse ao UFC há talvez dois ou três meses que março era a data que eu estava procurando”, disse Gaethje em seu canal no YouTube. “Eu sei que haverá uma luta no dia 8 de março em Las Vegas, então foi nessa luta que eu disse a eles que queria participar. Acho que eles estão pensando nas lutas agora, mas com certeza estou me preparando mentalmente, me preparando fisicamente para lutar nessa data.

“Acho que vai ser o Dan Hooker, mas com o UFC as coisas sempre podem mudar. Mas é para isso que estou me preparando, mentalmente, fisicamente para aquela luta do dia 8 de março. Então, de volta ao trabalho. Me sentindo bem, pronto para ir.”

Gaethje x Hooker faz todo o sentido dada a situação do terreno na divisão dos leves. Com base no ranking interno do UFC, Gaethje está em 3º lugar, enquanto Hooker está atrás dele em 6º, mas nenhum dos lutadores recebeu cartão amarelo recentemente, então o confronto parece razoável.

Hooker lutou recentemente em agosto passado no UFC 305, quando marcou na decisão dividida sobre Mateusz Gamrot, estendendo sua seqüência geral de vitórias para três consecutivas. Hooker também obteve uma decisão dividida sobre Jalin Turner para continuar sua escalada no ranking até 155 libras.

Quanto a Gaethje, o sempre empolgante peso leve não aparece desde o UFC 300, quando sofreu uma derrota por nocaute brutal para Max Holloway em uma conclusão surpreendente quando se enfrentaram pelo título “BMF” em abril passado. Gaethje acabou caindo no último segundo da luta e depois tirou uma folga para se recuperar do nocaute.

Agora parece que Gaethje está pronto para retomar sua carreira com uma luta contra Hooker, provavelmente servindo como seu retorno ao octógono.

“Vindo de nocaute, estou muito animado para voltar a treinar”, disse Gaethje. “Quando você aceita uma derrota como essa, por mais competitiva que sejamos, isso acende um fogo na sua bunda e voltamos ao trabalho.”