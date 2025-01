Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer é o alvo do UFC Cidade do México em março

Kelvin Gastelum está de volta ao peso médio.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que o UFC tem como meta um confronto entre Gastelum e Joe Pyfer para o retorno do UFC à Cidade do México no dia 29 de março.

Depois de uma sequência de 12 lutas no peso médio, Gastelum voltou à divisão dos meio-médios perdendo por finalização desequilibrada para Sean Brady no UFC Austin em dezembro de 2023. Gastelum estava escalado para enfrentar Daniel Rodriguez em uma disputa divisional de 170 libras no UFC Arábia Saudita em junho passado, mas problemas de redução de peso levaram a disputa a um confronto de 185 libras, que Gastelum venceu por decisão unânime.

Pyfer está pronto para fazer sua sexta aparição no UFC depois de ir 1-1 no octógono em 2024. Em sua primeira luta principal no UFC, Pyfer sofreu sua primeira derrota promocional para Jack Hermansson no UFC Vegas 86 em fevereiro passado, mas conseguiu se recuperar com uma vitória por nocaute no primeiro round contra Marc-Andre Barriault no UFC 303 em junho.

Damon Martin contribuiu para este relatório.