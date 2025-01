Khabib Nurmagomedov reage à desistência de Arman Tsarukyan da luta principal do UFC 311: ‘Aconteceu comigo também’

Khabib Nurmagomedov entende a posição em que Arman Tsarukyan se encontra.

Nurmagomedov encurralará o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, na luta principal do card do UFC 311 de sábado. O ex-campeão do UFC estava se preparando para Makhachev enfrentar Tsarukyan, mas o desafiante originalmente escolhido foi forçado a desistir devido a uma lesão nas costas durante a redução de peso. Renato Moicano agora tem a chance pelo título contra Makhachev.

Antes do primeiro card pay-per-view do ano do UFC, Nurmagomedov deu sua reação ao arranhão tardio de Tsarukyan.

“Honestamente, eu sabia disso ontem, à 1h, [overnight] antes de eu [went] dormir”, disse Nurmagomedov. “Honestamente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se vocês lembram de março de 2017, aconteceu comigo também. Aí depois eu vou para o hospital, faço a cirurgia, volto e falo para o UFC: ‘O erro foi meu, me dê outro melhor cara. Vou vencer esse cara e merecer minha chance pelo título.’ Foi a mesma coisa comigo.

“Eu só quero desejar a ele tudo de bom. Ele é jovem. Ele é durão. Ele pode voltar. Ele [has] sobreviver a esta situação e voltar.”

Nurmagomedov enfrentará lutas consecutivas pelo título – primeiro, Umar Nurmagomedov, que desafia Merab Dvalishvili pelo campeonato peso galo no co-evento principal – mas agora tem que preparar Makhachev para um novo oponente em pouco mais de um dia.

Uma coisa que o maior de todos os tempos não fará é levar Moicano muito levianamente.

“Agora, novo evento principal”, explicou Nurmagomedov. “Acho que com o Moicano ele tem uma experiência muito grande no UFC… 10, 11 anos no UFC. Ele [has four-fight] sequência de vitórias e ele está no seu auge. É uma boa luta.

“Claro, não é como Arman e o Islã, mas ainda é uma luta muito competitiva, e nós [are] não vou subestimar esse cara.