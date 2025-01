KSI ‘muito desanimado’ para lutar contra Conor McGregor se Logan Paul não estiver disponível

KSI está jogando seu chapéu no circo Conor McGregor-Logan Paul.

Nas últimas semanas, McGregor afirmou que está em negociações para boxear Paul em uma luta que será patrocinada pela família bilionária indiana Ambani e acontecerá em Mumbai. Nem os Ambanis nem Paul responderam publicamente a este boato, mas isso não impediu as especulações sobre a viabilidade da luta e o enorme pagamento que McGregor poderia receber caso se concretizasse.

Com Paul aparentemente focado em sua carreira como Superstar da WWE, seu amigo, parceiro de negócios e ex-rival de boxe KSI se apresentou para desafiar McGregor.

“Não há rumores”, escreveu KSI em resposta a uma conta de fã que tuitou um pôster simulado apresentando ele e McGregor. “Estou muito deprimido.”

Mais tarde, McGregor retuitou os comentários de KSI em sua própria conta no Twitter.

Os dois não são estranhos um ao outro, já tendo feito trabalhos promocionais para o UFC 2 videogame em 2016, bem antes de KSI dar início à mania do boxe influenciador quando ele lutou boxe com Paul dois anos depois. McGregor também zombou publicamente da carreira de lutador de KSI, cujos clipes podem ser vistos em uma compilação do Happy Punch abaixo.

“KSI está no meio da multidão e não conseguiria embalar ovos se trabalhasse em uma fábrica de boxe de ovos”, gritou McGregor durante uma promoção no ringue no evento de boxe Anthony Joshua vs. Robert Helenius em Londres, em agosto de 2023.

KSI é 4-1 (1 NC) como boxeador profissional. Ele não compete desde outubro de 2023, quando sofreu sua primeira derrota profissional para Tommy Fury por decisão unânime.

McGregor também está fora de ação há um tempo considerável, tendo perdido uma luta no UFC 264 em julho de 2021. Em uma luta trilogia com Dustin Poirier, McGregor sofreu uma feia fratura na perna que o forçou a ficar de fora. Ele voltaria à ação em junho passado, no UFC 303, contra Michael Chandler, mas desistiu da luta devido a uma lesão no dedo do pé.