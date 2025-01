Ladrão é capturado após deixar pegadas com fezes de cão na cena de crime

Brian Harold, 20 anos, foi capturado após deixar pegadas com fezes de cão na cena do crime, em Currock, na Inglaterra.

Com um comparsa, Brian arrombou dois veículos e furtou uma pistola de pregos, furadeira sem fio, um carregador, um anel de prata e um chaveiro.

Em seguida, a dupla tentou usar uma cadeira de jardim para subir e assaltar uma casa próxima, mas não conseguiu obter acesso à residência.

Após análise da cena do crime e de câmeras de segurança, a polícia chegou a Brian. Eles estava usando os mesmo sapatos com fezes caninas ainda nas solas.

O caso ocorreu em 27 de agosto. Nesta semana, Brian foi sentenciado a 18 meses de supervisão da Justiça, com 150 horas de trabalho não remunerado e 10 dias de reabilitação, de acordo com reportagem no “NY Post”.

O inglês evitou a prisão após sua advogada, Marion Weir, alegar em tribunal de Carlisle que Brian foi fortemente influenciado por sua dependência de drogas e desde então procurou ajuda para seus problemas enquanto estava sob custódia.