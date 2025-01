Laporta comemora medida cautelar para Olmo cortando as mangas

Os jogadores Dani Olmo e Pau Víctor receberam registro temporário no Barcelona enquanto o Conselho Superior Desportivo continua analisando o caso

O presidente de FC Barcelona, ​​​​Joan Laportacomemorou com mangas compridas a decisão do Conselho Superior do Desporto (CSD) de considerar a medida cautelar urgente solicitada pelo clube do Barça para os seus jogadores Dani Olmo e Pau Victor com “caráter provisório até que o recurso seja definitivamente resolvido”.

As câmeras da televisão pública catalã TV3 Eles capturaram o momento em que a porta Soube da decisão do CSD, após o que reagiu abraçando, sorrindo, o seu orientador Enric Masip e depois, de costas para a câmara, exibindo as mangas.

Joan Laporta no estande do Barcelona Alberto Estevez/EPA-EFE

A cena aconteceu dentro do estádio King Abdullah, em Jeddah (Arábia Saudita), enquanto o presidente estava cercado por assessores e executivos do Barcelonaminutos antes do início da partida semifinal da Supercopa da Espanha que enfrenta o Barcelona e o Athletic Club.

O CSD suspendeu esta quarta-feira o acordo da Comissão de Acompanhamento do Acordo de Coordenação RFEF-LaLiga de 4 de janeiro e o cancelamento das licenças desportivas de Dani Olmo e Pau Victorportanto manterá a validade de tais licenças “até que este recurso seja definitivamente resolvido”.

Ambos os jogadores não estiveram disponíveis para a semifinal do Supercopa da Espanha contra o Athletic Clubmas a entidade do Barça espera contar com eles para uma hipotética final no próximo domingo, conforme confirmado pelo diretor esportivo do clube. Barcelona, ​​​​Anderson Luis de Souza ‘Deco’em declarações à Movistar+.