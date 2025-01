Leon Edwards x Jack Della Maddalena marcado para a luta principal do UFC Londres em março

Espera-se que o ex-campeão do UFC Leon Edwards tenha um retorno à ação quando enfrentar Jack Della Maddalena no próximo card do UFC Londres, em 22 de março.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting no domingo. A luta foi relatada pela primeira vez pelo australiano Benny P MMA no YouTube.

A luta principal de cinco rounds será a primeira luta de Edwards desde que perdeu o título dos meio-médios para Belal Muhammad em julho passado. Essa derrota encerrou a invencibilidade de 13 lutas de Edward, que incluiu duas defesas de título contra Kamaru Usman e Colby Covington.

Quanto a Della Maddalena, o elogiado rebatedor australiano faz sua primeira aparição desde o UFC 299, quando marcou uma reviravolta dramática contra Gilbert Burns com um nocaute no terceiro round. A vitória levou Della Maddalena para 7 a 0 no UFC, mas ele quebrou o braço durante a luta que o manteve afastado dos gramados por um longo período.

Agora saudável novamente, o veterano de 28 anos da Contender Series retoma sua carreira com um confronto contra Edwards que pode levar o vencedor à disputa pelo título.

O card do UFC Londres acontece na O2 Arena no dia 22 de março, com card completo e ordem de luta ainda a serem divulgados.