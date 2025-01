‘Lesão grave’ força Johnny Walker a sair do UFC 311: ‘Estou arrasado’

Johnny Walker foi retirado do UFC 311 devido a uma lesão, anunciou o meio-pesado brasileiro nas redes sociais. Ainda não está claro se Guskov conseguirá um novo oponente para o card de 18 de janeiro em Los Angeles.

Walker não revelou qual lesão o forçou a abandonar o programa pay-per-view, mas citou que foi “uma lesão grave”.

“Estou arrasado”, disse Walker em um vídeo. “Trabalhei muito em alguns meses, treinei muito e quero muito voltar e fazer o show para vocês, mas não dessa vez. Desejo boa sorte a Bogdan, espero que ele consiga encontrar um adversário, porque provavelmente também trabalhou muito, por isso espero que possa encontrar um substituto muito em breve.

“Sei que não são boas notícias, mas tenho que tomar a decisão certa e aceitar isso e me recuperar, voltar forte porque agora”, acrescentou. “Todo mundo sabe que agora sou pai, o Caio é meu bebezinho, tenho que lutar por eles, pela minha família, e tenho que me colocar na melhor posição para voltar forte e tudo, dar passo a passo. Desculpe pessoal, mas voltarei mais forte, me recuperarei o mais rápido que puder e voltarei para fazer o show novamente.”

Walker (21-9, 1 no contest) pretendia se recuperar de uma derrapagem de três lutas sem vitórias contra Magomed Ankalaev e Volkan Oezdemir, buscando sua primeira vitória no octógono desde três vitórias consecutivas sobre Ion Cutelaba, Paul Craig e Anthony Smith entre 2022 e 2023.

Guskov (16-3), que treina com o irmão de Walker, Valter Walker, na Rússia, reagiu às notícias nas redes sociais, desejando que Walker “se sentisse melhor, merda acontece”. Guskov marcou resultados consecutivos sobre Zac Pauga e Ryan Spann em 2024, recebendo bônus de desempenho de $ 50.000 por ambas as vitórias.

O UFC 311 está programado para acontecer no Intuit Dome, em Los Angeles, mas pode ser transferido para um local diferente devido aos incêndios florestais que afetam o estado. Islam Makhachev defenderá o título dos leves ao lado de Arman Tsarukyan na luta principal, enquanto o campeão até 135 libras Merab Dvalishvili enfrenta o invicto Umar Nurmagomedov na penúltima luta da noite.