Logan Paul chama Bad Bunny para luta na WWE

Se Coelho Mau REALMENTE quer assustar sua mãe no círculo quadrado da WWE novamente, já há um Superstar fazendo fila para fazer isso acontecer – ninguém menos que Logan Paulo .

A sensação musical – que teve uma aparição memorável no WWE Backlash em 2023 – revelou recentemente à Rolling Stone que adoraria outra chance no wrestling… mas desta vez, ele queria um “risco” muito maior.

“Quero colocar minha vida em risco no ringue”, disse BB. “Senti que não me arrisquei o suficiente no ringue. Quero assustar minha mãe.”