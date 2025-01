O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte do prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador por Alagoas, Benedito de Lira, que também era pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). A nota de pesar foi divulgada na manhã desta terça-feira (14), momentos após o anúncio do falecimento.

Em sua fala em um post no X, antigo Twitter, Lula relembrou a trajetória de Biu de Lira na política, onde foi vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal e senador, e prestou solidariedade à família e aos admiradores. Confira abaixo:

“Com tristeza e pesar, soube da morte do ex-senador Benedito de Lira, em Alagoas. Advogado e prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito teve uma longa atuação na vida política de Alagoas e do Brasil. Foi vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal e senador, sendo uma voz sempre ativa e importante do povo alagoano. Liguei para o presidente da Câmara, Arthur Lira, filho de Benedito, para expressar minhas condolências e estendi minha solidariedade a todos os familiares, amigos e admiradores do seu pai.”

Luto oficial

O Governo de Alagoas e as prefeituras de Maceió e da Barra de São Miguel decretaram luto oficial de três dias. A Prefeitura de Rio Largo determinou sete dias de luto.

Autoridades prestam solidariedade

Além do presidente da República, diversas autoridades, políticos e entidades de Alagoas usaram as redes sociais para prestar condolências à família, admiradores e amigos. Confira aqui.