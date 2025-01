Luke Rockhold: ‘Jamahal Hill é mais perigoso’ que Jiri Prochazka antes do confronto do UFC 311

O ex-campeão dos médios do UFC, Luke Rockhold, parece estar inclinado para Jamahal Hill na batalha entre os ex-campeões dos meio-pesados.

Hill enfrenta Jiri Prochazka no UFC 311 em Los Angeles em 18 de janeiro. Ambos os lutadores buscam se recuperar de derrotas brutais por nocaute para o atual rei dos 205 libras, Alex Pereira, e Rockhold acredita que a mentalidade de Prochazka pode ser de grande ajuda para Hill neste confronto crucial. .

“Essa é uma luta muito difícil, cara”, disse Rockhold em Podcast JAXXON. “Você simplesmente não sabe onde Jiri está – sua cabeça e sua mente. Ambos [are] vindo de derrotas ruins para Pereira, Jiri [had] duas derrotas ruins [in his past three fights]. Ele simplesmente não parecia [at UFC 303]. Ele sabia o que precisava fazer e foi lá e lutou cegamente.

“Não gostei da forma como o Jiri lutou na última vez contra o Pereira. Ele simplesmente não parecia seguir o plano de jogo. Tipo, o que você estava fazendo?

Hill enfrentou Pereira no icônico UFC 300 e sofreu um dos nocautes mais memoráveis ​​do ano na busca pela reconquista do título. “Sweet Dreams” estava escalado para enfrentar Khalil Rountree e depois Carlos Ulberg no UFC 303, mas uma lesão o forçou a desistir da luta.

Prochazka, como disse ao MMA Fighting, está levando muito a sério essa luta com Hill e aceitando quem ele é como lutador, competidor e ser humano. Apesar da conversa fiada de Hill, Prochazka é todo profissional e planeja deixar que sua luta fale por ele.

Mesmo com o aparentemente novo foco de Prochazka em 2025, Rockhold está inclinado em direção ao seu inimigo.

“Jamahal Hill é mais perigoso”, disse Rockhold. “Ele tem pop, ele tem poder, ele vai para matar. Jamahal é descolado… ele é estranhamente atlético, às vezes. Ele é difícil de derrubar, você [saw] isso no Glover [Teixeira] luta – ele conseguiu se levantar, ganhar peso, ele se atrapalhou com muitas coisas.

“E ele acaba encontrando seu tiro, o tiro mortal. Mas, como eu disse, esse é um processo de reconstrução para os dois, e você não sabe. Mas não sei, posso favorecer Jamahal neste.

“Estou me apoiando em Jamahal pelo que tenho visto ultimamente.”