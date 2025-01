Maceió apresenta risco moderado de enxurradas e alagamentos, segundo órgão federal

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou o cenário de risco de eventos geo-hidrológicos para as mesorregiões do Brasil nesta terça-feira (14). De acordo com a publicação, Maceió apresenta um risco moderado de ocorrência de eventos hidrológicos.

Por conta da previsão de chuva no decorrer do dia de forma distribuída, a situação pode ocorrer na forma de pancadas com intensidade moderada a forte. Além da capital alagoana, também apresentam o risco as cidades de Aracaju (SE), Recife, Serra Talhada e Petrolina (PE), Picos, Floriano e Teresina (PI), Santa Inês-Bacabal e São Luís (MA).

Neste contexto, de acordo com o Cemaden, não é descartada a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações de córregos urbanos e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.

Alertas vermelho e amarelo do Inmet até às 10h

Ainda está em vigor o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), renovado nessa segunda-feira (13), de perigo amarelo de chuvas para 95 cidades de Alagoas e um alerta vermelho para outras sete cidades do estado. Os avisos são válidos até às 10h desta terça-feira (14), porém podem ser renovados por mais tempo.

De acordo com informações do Inmet, nas cidades com perigo de chuvas (alerta vermelho), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As chuvas devem ser entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, já os ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Já nas cidades com perigo potencial (alerta amarelo), o Instituto divulgou que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h.

Previsão de chuvas para esta terça

Nesta terça, a previsão para Alagoas é de clima marcado por nebulosidade variável e possibilidades de chuva em várias regiões ao longo do dia.